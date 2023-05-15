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Выборы в Турции. Альянс Эрдогана получает большинство в парламенте — более 300 депутатов

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15.05.2023, 10:23
Выборы в Турции. Альянс Эрдогана получает большинство в парламенте — более 300 депутатов - Фото
Митинг сторонников Эрдогана (Фото: EPA)

Альянс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство в парламенте на выборах 14 мая. Об этом стало известно по результатам подсчета почти 100% голосов, передает CNN Turk.

Альянс Эрдогана Cumhur İttifakı (Народный альянс) набрал 49,34% голосов, получив 321 место в парламенте, что является большинством — всего в органе 600 мандатов.

Объединенная оппозиция под лидерством главного оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу Millet İttifakı (Национальный альянс) набрала 35,15% голосов, получив 213 мандатов.

Третье место занял Альянс труда и свободы (Emek ve Özgürlük İttifakı), за которого отдали голоса 10,52% избирателей — там будет 66 депутатов. 

Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Вероятнее всего, в стране состоится второй тур, где сойдутся Эрдоган и Кылычдароглу.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Дмитрий Гриниченко
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