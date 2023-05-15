Выборы в Турции. Альянс Эрдогана получает большинство в парламенте — более 300 депутатов
Альянс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство в парламенте на выборах 14 мая. Об этом стало известно по результатам подсчета почти 100% голосов, передает CNN Turk.
Альянс Эрдогана Cumhur İttifakı (Народный альянс) набрал 49,34% голосов, получив 321 место в парламенте, что является большинством — всего в органе 600 мандатов.
Объединенная оппозиция под лидерством главного оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу Millet İttifakı (Национальный альянс) набрала 35,15% голосов, получив 213 мандатов.
Третье место занял Альянс труда и свободы (Emek ve Özgürlük İttifakı), за которого отдали голоса 10,52% избирателей — там будет 66 депутатов.
Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Вероятнее всего, в стране состоится второй тур, где сойдутся Эрдоган и Кылычдароглу.
- Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.
- Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.
- Недавно Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы.
Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть
Комментарии