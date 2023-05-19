Эрдоган: Турция имеет особые и позитивные отношения с Путиным

Турция имеет "особые" и позитивные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на давление, которое испытывает Анкара в вопросе усиления санкций Запада против Москвы. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эксклюзивном интервью CNN.

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"Мы не на том этапе, когда можем ввести санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы – сильное государство и у нас позитивные отношения с Россией", – сказал Эрдоган.

"Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных сферах", – добавил он.

Президент Турции считает, что Запад придерживается "не слишком сбалансированного подхода". "Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как Россия, что было бы гораздо более удачным подходом", – сказал он.

По словам Эрдогана, продолжение действия зернового соглашения стало возможным "благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным".

В Турции 28 мая состоится второй тур выборов президента, после того как ни один кандидат не набрал абсолютное большинство во время голосования.

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