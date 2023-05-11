UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Держитесь подальше". Кандидат в президенты Турции обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 21:47
Кемаль ﻿Киличдароглу (Фото: ЕРА)

Кандидат на пост президента Турции и главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу в Twitter обвинил россиян во вмешательстве в выборы.

Он опубликовал свое обращение на двух языках: турецком и русском.

По словам политика, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера якобы были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – говорится в сообщении.

Результаты турецкой социологической службы KONDA показали, что Киличдароглу предварительно выиграет Эрдогана более чем на 5% голосов.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции пройдет 14 мая 2023 года.

  • 11 мая 2023 года посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах.

Читайте также: Разбор | В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборыпрезидентТурцияРейджеп Эрдоганкемаль киличдароглу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 