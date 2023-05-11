"Держитесь подальше". Кандидат в президенты Турции обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Кандидат на пост президента Турции и главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу в Twitter обвинил россиян во вмешательстве в выборы.

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Он опубликовал свое обращение на двух языках: турецком и русском.

По словам политика, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера якобы были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – говорится в сообщении.

Результаты турецкой социологической службы KONDA показали, что Киличдароглу предварительно выиграет Эрдогана более чем на 5% голосов.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции пройдет 14 мая 2023 года.

11 мая 2023 года посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах.

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