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Выборы в Турции: у Эрдогана одним соперником меньше, но он отстает от лидера – опрос

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11.05.2023, 15:04
Выборы в Турции: у Эрдогана одним соперником меньше, но он отстает от лидера – опрос - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

По результатам опроса турецкой социологической службы KONDA, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отстает от ближайшего конкурента более чем на 5% голосов и с высокой вероятностью не сможет выиграть президентские выборы в один тур.

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Согласно результатам опроса KONDA, Эрдогана поддерживают 43,7%, а его главного оппонента Кемаля Кылычдароглу – 49,3%. Если мнение избирателей существенно не переменится, эти два кандидата с высокой вероятностью выйдут во второй тур выборов, который состоится 28 мая. 

Поддержка двух остальных кандидатов несопоставимо ниже – 4,8% для Синана Огана и 2,2% для Мухаррема Индже. При этом, отмечается в сообщении KONDA, их избиратели склонны во втором туре проголосовать за оппозиционного кандидата, то есть, за Кылычдароглу.

На момент публикации новости начали поступать сообщения, что Мухаррем Индже снялся с выборов.

Популярность кандидатов на выборах президента Турции (диаграмма – KONDA)

Опрос был проведен 6-7 мая 2023 года методом личных интервью с 3 480 респондентами в их домохозяйствах в 194 микрорайонах и селах 120 районов, в том числе в 35 областных центрах, с соблюдением возрастных и гендерных квот. Погрешность результатов составляет 2,2% в 99% доверительном интервале.

Reuters утверждает, что другой опрос, проведенный компанией Metropoll, также говорит о высокой вероятности второго тура: по его результатам Кылычдароглу получил 49,1%, а Эрдоган – 46,9%, а во втором туре Кылычдароглу может победить с результатом 51,3%.

При этом опрос KONDA показал, что на парламентских выборах больше избирателей – 44,0% - поддерживают правящий альянс Эрдогана, а оппозиционный альянс набирает 39,9%. В том случае, если партия Эрдогана уверенно выиграет парламентские выборы, избиратели могут пересмотреть свое отношение к кандидатам в президенты, которые выйдут во второй тур.   

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Сергей Бережной
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