UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Турции назначили дату второго тура выборов президента

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 16:59
В Турции назначили дату второго тура выборов президента - Фото
Фото: EPA

В Турции 28 мая состоится второй тур выборов президента после того, как ни один кандидат не набрал абсолютное большинство во время голосования. Об этом объявил в понедельник глава избирательного органа страны Ахмет Энер, сообщает Анадолу.

Первый тур голосования завершился тем, что ни один кандидат не смог преодолеть необходимый 50-процентный барьер, но лидерство – за действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он закончил первый тур с 49,51% голосов, его главный оппонент Кемаль Киличдароглу был вторым с 44,88%.

Явка избирателей на воскресных выборах составила 88,92%, явка турецких граждан за границей – 52,69%.

Продолжается внесение данных из 35 874 бюллетеней, поданных за границей.

Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборыТурцияреджеп тайип эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 