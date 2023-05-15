В Турции назначили дату второго тура выборов президента

В Турции 28 мая состоится второй тур выборов президента после того, как ни один кандидат не набрал абсолютное большинство во время голосования. Об этом объявил в понедельник глава избирательного органа страны Ахмет Энер, сообщает Анадолу.

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Первый тур голосования завершился тем, что ни один кандидат не смог преодолеть необходимый 50-процентный барьер, но лидерство – за действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он закончил первый тур с 49,51% голосов, его главный оппонент Кемаль Киличдароглу был вторым с 44,88%.

Явка избирателей на воскресных выборах составила 88,92%, явка турецких граждан за границей – 52,69%.

Продолжается внесение данных из 35 874 бюллетеней, поданных за границей.

Утром 15 мая стало известно, что, согласно итогам подсчета 98,41% голосов, Эрдоган набрал в первом туре 49,34%, а его основной оппонент Киличдароглу – 45%.

Альянс Эрдогана получил большинство в парламенте на выборах.

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