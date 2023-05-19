Ердоган: Туреччина має особливі й позитивні відносини з Путіним

Туреччина має "особливі" та позитивні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, попри тиск, якого зазнає Анкара, щоб вона допомогла посилити санкції Заходу проти Москви. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у ексклюзивному інтерв’ю CNN.

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"Ми не на тому етапі, коли можемо запровадити санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу. Ми – сильна держава і маємо позитивні відносини з Росією", – сказав Ердоган.

"Росія і Туреччина потрібні одна одній у всіх можливих сферах", – додав він.

Президент Туреччини вважає, що Захід дотримується "не дуже збалансованого підходу". "Вам потрібен збалансований підхід до такої країни, як Росія, що було б набагато вдалішим підходом", – сказав він.

За словами Ердогана, продовження дії зернової угоди стало можливим "завдяки нашим особливим стосункам із президентом Путіним".

У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур виборів президента, після того як жоден кандидат не набрав абсолютної більшості під час голосування.

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