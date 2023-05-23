Ердоган у разі переобрання не вводитиме санкції щодо Росії та Путіна
Реджеп Тайіп Ердоган у разі переобрання на посаду президента Туреччини не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у провінції Сівас, повідомляє Anadolu.
Ердоган підкреслив, що його підхід принципово відрізняється від позиції його суперника у другому турі президентських виборів Кемаля Киличдароглу, який обіцяв у разі приходу до влади приєднатися до західних санкцій щодо країни-агресора.
На думку Ердогана, саме завдяки тому, що Туреччина не запроваджує санкції, вона може претендувати на роль посередника у переговорах між Україною та РФ. Він також зазначив, що його підхід забезпечує "позитивний настрій" у відносинах Туреччини не лише з Росією, а й із Китаєм, зі США та іншими країнами Заходу.
19 травня Ердоган сказав, що Туреччина має "особливі" та позитивні відносини з Путіним всупереч тиску, який відчуває у питанні підтримки санкцій Заходу.
- 17 травня суперник Ердогана Киличдароглу назвав його "фальшивим лідером, підконтрольним Росії".
- 28 травня у Туреччині відбудеться другий тур виборів президента, 14 травня у першому турі жоден кандидат не набрав абсолютну більшість голосів.
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