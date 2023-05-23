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Ердоган у разі переобрання не вводитиме санкції щодо Росії та Путіна

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 23:46
Ердоган у разі переобрання не вводитиме санкції щодо Росії та Путіна - Фото
Реджеп Тайіп Ердоган (фото – EPA)

Реджеп Тайіп Ердоган у разі переобрання на посаду президента Туреччини не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у провінції Сівас, повідомляє Anadolu.

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Ердоган підкреслив, що його підхід принципово відрізняється від позиції його суперника у другому турі президентських виборів Кемаля Киличдароглу, який обіцяв у разі приходу до влади приєднатися до західних санкцій щодо країни-агресора.

На думку Ердогана, саме завдяки тому, що Туреччина не запроваджує санкції, вона може претендувати на роль посередника у переговорах між Україною та РФ. Він також зазначив, що його підхід забезпечує "позитивний настрій" у відносинах Туреччини не лише з Росією, а й із Китаєм, зі США та іншими країнами Заходу.

19 травня Ердоган сказав, що Туреччина має "особливі" та позитивні відносини з Путіним всупереч тиску, який відчуває у питанні підтримки санкцій Заходу.

Сергій Бережний
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