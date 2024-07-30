МЗС Ізраїлю закликало світ виключити Туреччину з НАТО після заяв Ердогана

28 липня турецький президент заявив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю для "захисту палестинців"

Ісраель Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало світових лідерів домогтися виключення Туреччини з НАТО після того, як її президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара може "увійти" до Ізраїлю для "підтримки палестинців".

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Глава ізраїльського дипломатичного відомства Ісраель Кац наголосив, що Туреччина "грубо порушила основні принципи НАТО, погрожуючи вторгнутися в демократичну і західну країну".

"Ердоган йде по стопах Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому слід просто згадати, що там сталося і чим це закінчилося. Я закликаю всіх членів НАТО негайно виключити Туреччину – Туреччині немає місця в НАТО. США і західний світ повинні засудити Ердогана і приборкати його деструктивну діяльність", – заявив Кац.

28 липня турецький президент заявив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю, як це було в минулому в Лівії та Нагірному Карабасі, хоча він не уточнив, який вид втручання пропонує.

7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.

30 листопада Білий дім попередив турецьких чиновників, що країна підживлює насильство на двох континентах, фінансуючи терористичний ХАМАС та допомагаючи РФ ухилятися від санкцій.

1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

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