Ердоган пригрозив "увійти" в Ізраїль, Тель-Авів порівняв його з Хусейном

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив "увійти" в Ізраїль для підтримки палестинців. З такою заявою він виступив на з’їзді керівної Партії справедливості та розвитку, його слова наводить агентство Reuters. Міністерство закордонних справ Ізраїлю відреагувало на заяву глави Туреччини.

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28 липня турецький президент заявив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю, як це було в минулому в Лівії та Нагірному Карабасі, хоча він не уточнив, який вид втручання пропонує.

Ердоган, який є критиком наступу Ізраїлю в секторі Гази, почав обговорювати цю війну під час промови, в якій хвалив оборонну промисловість Туреччини, пише Reuters.

"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці речі з Палестиною. Так само як ми увійшли в Карабах, так само як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними", – сказав Ердоган.

Reuters зазначає, що, вочевидь, Ердоган мав на увазі минулі операції Туреччини. У 2020 році Туреччина спрямувала своїх військових до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної згоди. Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але у 2023 році заявила, що використовує "всі засоби", включно з військовим вишколом та модернізацією, щоб підтримати свого близького союзника.

На заяву Ердогана відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. У соціальній мережі X (Twitter) він опублікував колаж з двох фото. На одному зображений Ердоган, а на іншому – іракський диктатор Саддам Хусейн.

"Ердоган йде по стопах Хусейна і погрожує нападом на Ізраїль. Тільки нехай згадає, що там було і чим це закінчилося", – написав Кац.

7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.

30 листопада Білий дім попередив турецьких чиновників, що країна підживлює насильство на двох континентах, фінансуючи терористичний ХАМАС та допомагаючи РФ ухилятися від санкцій.

1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

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