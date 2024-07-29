Эрдоган пригрозил "войти" в Израиль, Тель-Авив сравнил его с Хусейном

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "войти" в Израиль для поддержки палестинцев. С таким заявлением он выступил на съезде правящей Партии справедливости и развития, его слова приводит агентство Reuters. Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на заявление главы Турции.

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28 июля турецкий президент заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе, хотя он не уточнил, какой вид вмешательства предлагает.

Эрдоган, являющийся критиком наступления Израиля в секторе Газа, начал обсуждать эту войну во время речи, в которой хвалил оборонную промышленность Турции, пишет Reuters.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог делать эти вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же как мы вошли в Ливию, мы можем сделать подобное с ними", – сказал Эрдоган.

Reuters отмечает, что, по всей видимости, Эрдоган имел в виду прошлые операции Турции. В 2020 году Турция направила своих военных в Ливию в поддержку признанного ООН правительства национального согласия. Турция отрицала какое-либо прямое участие в военных операциях Азербайджана в Нагорном Карабахе, но в 2023 году заявила, что использует "все средства", включая военную подготовку и модернизацию, чтобы поддержать своего близкого союзника.

На заявление Эрдогана отреагировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. В социальной сети X (Twitter) он опубликовал коллаж из двух фотографий. На одном изображен Эрдоган, а на другом – иракский диктатор Саддам Хусейн.

"Эрдоган идет по стопам Хусейна и угрожает нападением на Израиль. Только пусть вспомнит, что там было и чем это закончилось", — написал Кац.

7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.

30 ноября Белый дом предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая РФ уклоняться от санкций.

1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

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