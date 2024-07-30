Ізраїль вдарив по Лівану. ЦАХАЛ заявив, що ціллю був високопосадовець Хезболли

The Times of Israel пише, що Ізраїль атакував посадовця Хезболли, який керує проєктом високоточних ракет угруповання

Бейрут (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Увечері 30 липня ізраїльські військові заявили, що завдали удару по столиці Лівану – місту Бейрут. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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"ЦАХАЛ здійснив цілеспрямований удар у Бейруті по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждаль-Шамсі та вбивство численних ізраїльських цивільних", – йдеться у повідомленні.

Видання The Times of Israel повідомило, що ізраїльські військові атакували Фуада Шукра, також відомого як Хадж Мохсін, який керує проєктом високоточних ракет Хезболли. Він розшукується США за причетність до вибуху казарми морської піхоти в Бейруті у 1983 році, пишуть журналісти.

Водночас високопосадовець в ліванських органах безпеки повідомив Reuters, що наразі невідомо, чи живий командир.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

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