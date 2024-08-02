Загострення на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації українцям в Ізраїлі та Лівані

Міністерство закликало утриматися від поїздок у зазначені країни, а якщо ви вже там – дотримуватися інструкцій

Ліван (Фото: ЕРА/STR)

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через загострення ситуації у регіоні. Відповідні повідомлення опублікувала пресслужба відомства.

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"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки", – йдеться у повідомленні.

Відомство радить українцям, які перебувають в Ізраїлі:

→ уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;

→ виконувати законні вимоги правоохоронців;

→ стежити за повідомленнями місцевих органів влади про ситуацію та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Українцям, які перебувають у Лівані, рекомендують залишити територію країни.

Решта вимог та рекомендацій не відрізняються від тих, що написані вище.

Упродовж перебування в Лівані людям також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

→ що межують з сирійським кордоном;

→ що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

→ до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м. Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м. Сайда);

→ Долини Бекаа;

→ південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Перебуваючи в Ізраїлі, слід утриматися від поїздок:

→ поблизу ліванського та сирійського кордонів;

→ поблизу сектора Гази;

→ західного берега річки Йордан.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла по футбольному полю в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

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