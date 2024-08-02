Загострення на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації українцям в Ізраїлі та Лівані
Ліван (Фото: ЕРА/STR)

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через загострення ситуації у регіоні. Відповідні повідомлення опублікувала пресслужба відомства.

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"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки", – йдеться у повідомленні.

Відомство радить українцям, які перебувають в Ізраїлі:

уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;

виконувати законні вимоги правоохоронців;

стежити за повідомленнями місцевих органів влади про ситуацію та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Українцям, які перебувають у Лівані, рекомендують залишити територію країни.

Решта вимог та рекомендацій не відрізняються від тих, що написані вище.

Упродовж перебування в Лівані людям також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м. Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м. Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Перебуваючи в Ізраїлі, слід утриматися від поїздок:

поблизу ліванського та сирійського кордонів;

→ поблизу сектора Гази;

→ західного берега річки Йордан.

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