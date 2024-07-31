Остін прокоментував напруженість на Близькому Сході й пообіцяв захищати Ізраїль

Ллойд Остін заявив, що США збираються зробити все можливе, щоб напруженість на Близькому Сході не переросла в більш масштабний конфлікт

Ллойд Остін (Фото: Rolex Dela Pena/EPA)

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього. Таку думку міністр оборони США висловив під час візиту на Філіппіни, його слова наводить агентство Reuters.

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"Я не вважаю, що війна є неминучою. Я стверджую це. Я думаю, що завжди є простір і можливості для дипломатії", – сказав Остін.

Він наголосив, що США збираються зробити все можливе, щоб напруженість на Близькому Сході не переросла в більш масштабний конфлікт у всьому регіоні.

Відповідаючи на запитання, яку допомогу нададуть Сполучені Штати, якщо на Близькому Сході спалахне ширший конфлікт, очільник Пентагону сказав, що Вашингтон продовжить допомагати захищати Ізраїль, якщо на нього нападуть, але пріоритетом буде деескалація напруженості.

"Ми, звичайно, допоможемо захищати Ізраїль. Ви бачили, як ми робили це у квітні. Ви можете очікувати, що ми зробимо це знову", – заявив Остін, згадуючи атаку на Ізраїль із боку Ірану.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шакра.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

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