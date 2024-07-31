США вперше з лютого завдали авіаударів по Іраку. Стверджують: самооборона – Reuters

Удар був націлений на бойовиків, які, на думку США, готувалися до запуску безпілотників

Американський президент Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/Samuel Corum)

США вперше з лютого завдали удару по Іраку та назвали це "самообороною", на тлі зростання напруженості в регіоні після ізраїльського авіаудару по Бейруту. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова американських офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності.

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Журналісти розповіли, що іракська поліція та медики повідомили, що в результаті удару по базі на південь від Багдада, яка використовується Силами народної мобілізації Іраку, нібито було вбито чотирьох членів угруповання, до складу якого входять кілька пов'язаних з Іраном збройних ополченців.

Співрозмовники агентства акцентували, що США завдали авіаудару по Мусаїбу, але не надали більш детальної інформації.

Вони наголосили, що удар був націлений на бойовиків, які, на думку США, готувалися до запуску безпілотників і становили загрозу для американських і коаліційних сил.

Вони не прокоментували наявність жертв після удару, однак наголосили, що ця "акція підкреслює прихильність Сполучених Штатів до безпеки нашого персоналу".

3 лютого США почали завдавати авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії. Ці удари стали відповіддю на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по військовому посту США в Йорданії, в результаті чого загинули троє американських військовослужбовців, було поранено понад 40 осіб.

30 липня ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Бейруту.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що внаслідок цього загинув найвищий військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Угруповання стверджує, що це сталося під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію" після участі в інавгурації нового президента Ірану.

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