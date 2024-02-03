США завдають ударів у відповідь по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії та Іраку – CNN
Пентагон (Фото - Depositphotos)

США почали завдавати авіаударів по пов'язаних із Іраном цілях в Іраку та Сирії, що, ймовірно, стане початком серії більш масштабних ударів з боку Штатів. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох неназваних американських посадовців.

За даними видання, ці удари стали відповіддю на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по військовому посту США в Йорданії в неділю, в результаті чого загинули троє американських військовослужбовців, було поранено понад 40 осіб.

За словами співрозмовників журналістів, ці удари, ймовірно, будуть більш значними, ніж попередні атаки протягом останніх кількох тижнів, які здебільшого були зосереджені на складах зброї або навчальних закладах.

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