США наносят ответные удары по связанным с Ираном объектам в Сирии и Ираке – CNN

Эти удары, вероятно, будут более значительными, чем предыдущие атаки за последние несколько недель, говорят собеседники CNN.

Пентагон (Фото - Depositphotos)

США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, что предположительно станет началом серии более масштабных ударов со стороны Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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По данным издания, эти удары стали ответом на атаку поддерживаемых Ираном боевиков по военному посту США в Иордании в воскресенье, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, были ранены более 40 человек.

По словам собеседников журналистов, эти удары, вероятно, будут более значительными, чем предыдущие атаки за последние несколько недель, которые в основном были сосредоточены на складах оружия или учебных заведениях.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Подробнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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