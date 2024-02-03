США наносят ответные удары по связанным с Ираном объектам в Сирии и Ираке – CNN
США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, что предположительно станет началом серии более масштабных ударов со стороны Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По данным издания, эти удары стали ответом на атаку поддерживаемых Ираном боевиков по военному посту США в Иордании в воскресенье, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, были ранены более 40 человек.
По словам собеседников журналистов, эти удары, вероятно, будут более значительными, чем предыдущие атаки за последние несколько недель, которые в основном были сосредоточены на складах оружия или учебных заведениях.
- В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- Подробнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".
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