За вказівкою Байдена. США та Британія завдали масований авіаудар по об'єктах хуситів у Ємені – відео

За вказівкою Джо Байдена, США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн "успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені"

Джо Байден (Фото: White House)

Американський президент Джо Байден підтвердив інформацію про те, що після численних атак хуситів на комерційні судна у Червоному морі, збройні сили США та Великої Британії у ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.

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За словами Байдена, за його вказівкою ЗС США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів "успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені", які використовувалися повстанцями-хуситами.

Він наголосив, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет.

Також Байден зауважив, що ці атаки "поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства".

"Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства", – наголосив він.

Президент США також заявив, що відповідь міжнародної спільноти на ці атаки була єдиною і рішучою.

"Минулого місяця США розпочали операцію "Зберігач процвітання" – коаліцію з понад 20 країн, які взяли на себе зобов'язання захищати міжнародне судноплавство і стримувати атаки в Червоному морі. Сьогоднішня оборонна акція пішла за широкою дипломатичною кампанією", – зазначив Байден.

Він наголосив, що ці удари є чітким сигналом того, що США та партнери не зазнають нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

"Я без вагань призначатиму подальші заходи щодо захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", – підсумував президент.

Видання CNN із посиланням на дані від неназваних американських чиновників ввечері 11 січня повідомило про те, що удари завдавали з винищувачів ракетами Tomahawk.

За їхніми словами, понад десяток цілей хуситів були вражені ракетами, випущеними з повітря, надводних і підводних платформ. Були атаковані радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних та крилатих ракет.

Ракета Tomahawk (Фото: EPA, Mod)

Також видання BBC повідомляло про удари по єменській столиці Сані та Худейді, портовому опорному пункту хуситів на Червоному морі.

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

9 грудня хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів із будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних кораблях ракетами й дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

19 грудня 2023 року США оголосили про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлене завдання збивати ракети і дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним суднам, що зазнали нападів.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

11 січня ввечері у ЄС заявили про намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі.

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