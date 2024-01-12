За вказівкою Байдена. США та Британія завдали масований авіаудар по об'єктах хуситів у Ємені – відео
Джо Байден (Фото: White House)

Американський президент Джо Байден підтвердив інформацію про те, що після численних атак хуситів на комерційні судна у Червоному морі, збройні сили США та Великої Британії у ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.

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За словами Байдена, за його вказівкою ЗС США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів "успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені", які використовувалися повстанцями-хуситами.

Він наголосив, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет.

Також Байден зауважив, що ці атаки "поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства".

"Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства", – наголосив він.

Президент США також заявив, що відповідь міжнародної спільноти на ці атаки була єдиною і рішучою.

"Минулого місяця США розпочали операцію "Зберігач процвітання" – коаліцію з понад 20 країн, які взяли на себе зобов'язання захищати міжнародне судноплавство і стримувати атаки в Червоному морі. Сьогоднішня оборонна акція пішла за широкою дипломатичною кампанією", – зазначив Байден.

Він наголосив, що ці удари є чітким сигналом того, що США та партнери не зазнають нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

"Я без вагань призначатиму подальші заходи щодо захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", – підсумував президент.

Видання CNN із посиланням на дані від неназваних американських чиновників ввечері 11 січня повідомило про те, що удари завдавали з винищувачів ракетами Tomahawk.

За їхніми словами, понад десяток цілей хуситів були вражені ракетами, випущеними з повітря, надводних і підводних платформ. Були атаковані радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних та крилатих ракет.

Ракета Tomahawk (Фото: EPA, Mod)
Ракета Tomahawk (Фото: EPA, Mod)

Також видання BBC повідомляло про удари по єменській столиці Сані та Худейді, портовому опорному пункту хуситів на Червоному морі.

  • 26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.
  • 9 грудня хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів із будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних кораблях ракетами й дронами, були також спроби брати їх на абордаж.
  • 19 грудня 2023 року США оголосили про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлене завдання збивати ракети і дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним суднам, що зазнали нападів.
  • 31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.
  • 11 січня ввечері у ЄС заявили про намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі.

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