ЄС хоче відправити кораблі до Червоного моря для захисту торговельних маршрутів від хуситів

Передбачається участь в операції протягом як мінімум року щонайменше трьох кораблів із можливостями ППО чи багатоцільових фрегатів

Прапор Євросоюзу (Фото - pixabay.com)

Європейський Союз має намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі. Про це повідомляє Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Євросоюзу слід розпочати власну операцію із забезпечення безпеки комерційного судноплавства "у широкій зоні дій від Червоного моря до Перської затоки", йдеться у документі Європейської служби зовнішніх дій (дипломатичний підрозділ ЄС), з яким ознайомилося видання. Така операція, за пропозицією, може розпочатися вже наприкінці лютого.

У тексті йдеться, що "склад операції вимагає подальшого оперативного планування", але в ній повинні брати участь "щонайменше три кораблі з можливостями ППО або багатоцільових фрегатів протягом як мінімум року".

Ініціатива є реакцією на коаліційну операцію "Страж процвітання" на чолі зі США. Як зазначає Politico, зараз у ній беруть участь 20 країн, хоча відкрито про свою участь заявили лише 13 держав.

Спочатку ЄС розглядала можливість адаптації вже чинної місії "Аталанта", яка покликана боротися з піратством в Індійському океані, проте проти цієї ідеї виступила Іспанія, яка водночас готова брати участь у новій операції.

Документ пропонує забазувати операцію на основі спостережної місії "Агенор", яка охоплює Перську затоку, Ормузьку протоку та частину Аравійського моря. Місія проводиться під керівництвом Франції, загалом у ній беруть участь дев'ять європейських країн (Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія та Португалія).

19 грудня 2023 року США оголосили про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлене завдання збивати ракети і дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним суднам, що зазнали нападів.

19 листопада 2023 року озброєне угруповання хуситів в Ємені, яке діє за підтримки Ірану, захопило в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

9 грудня хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів із будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних кораблях ракетами і дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

Читайте також: "США можуть перейти до ударів". Хто такі хусити і чому вони атакують судна у Червоному морі