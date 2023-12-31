Гелікоптери США знищили катери хуситів, які намагалися захопити данський контейнеровоз

Чотири катери в Червоному морі намагалися взяти на абордаж данський контейнеровоз Maersk Hangzhou, три з них знищені гелікоптерами США

Maersk Hangzhou (Фото - MarineTrafffic.com)

Гелікоптери ВМС США знищили три з чотирьох катерів єменських хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі. Про це повідомляє BBC.

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Як повідомляє агентство, чотири катери, що підійшли від узбережжя Ємену, обстріляли контейнеровоз Maersk Hangzhou і підійшли до нього впритул з явним наміром висадити на судно десант.

Атакований контейнеровоз подав сигнал лиха, у відповідь на який військові кораблі USS Eisenhower та USS Gravely відправили до місця події гелікоптери. З катерів відкрили по гелікоптерах вогонь зі стрілецької зброї. В результаті удару у відповідь з повітря три піратські катери були потоплені, а четвертий пішов у бік берега.

Як повідомляється, це була вже друга спроба хуситів атакувати Maersk Hangzhou, 30 грудня по ньому з Ємену було випущено ракету.

9 грудня озброєне угруповання хуситів в Ємені, яке діє за підтримки Ірану, заявило, що блокуватиме проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю.

За даними Центрального командування США, комерційне судно Maersk Hangzhou зареєстроване в Сінгапурі та управляється та належить компанії Maersk з Данії.

15 грудня Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі, яке є одним із найважливіших маршрутів постачання нафти. Компанія відновила рух цим маршрутом лише після того, як США та їхні союзники розпочали місію із захисту судів у цьому районі.

Сьогодні в Maersk повідомили, що компанія знову призупинила на 48 годин проходження своїх суден Червоним морем.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

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