Вертолеты США уничтожили катера хуситов, которые пытались захватить датский контейнеровоз

Четыре катера в Красном море пытались взять на абордаж датский контейнеровоз Maersk Hangzhou, три из них уничтожены вертолетами США

Maersk Hangzhou (Фото - MarineTrafffic.com)

Вертолеты ВМС США уничтожили три из четырех катеров йеменских хуситов, которые пытались взять на абордаж контейнеровоз в Красном море. Об этом сообщает BBC.

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Как сообщает агентство, четыре катера, подошедшие от побережья Йемена, обстреляли контейнеровоз Maersk Hangzhou и подошли к нему вплотную с явным намерением высадить на судно десант.

Атакованный контейнеровоз подал сигнал бедствия, в ответ на который военные корабли USS Eisenhower и USS Gravely отправили к месту события вертолеты. С катеров открыли по вертолетам огонь из стрелкового оружия. В результате ответного удара с воздуха три пиратских катера были потоплены, а четвертый ушел в сторону берега.

Как сообщается, это была уже вторая попытка хуситов атаковать Maersk Hangzhou, 30 декабря по нему из Йемена была выпущена ракета.

9 декабря вооруженная группировка хуситов в Йемене, которая действует при поддержке Ирана, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль.

По данным Центрального командования США, коммерческое судно Maersk Hangzhou зарегистрировано в Сингапуре и управляется и принадлежит компании Maersk из Дании.

15 декабря Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти. Компания возобновила движение по этому маршруту только после того как США и их союзники начали миссию по защите судов в этом районе.

Сегодня в Maersk сообщили, что компания снова приостановила на 48 часов прохождение своих судов по Красному морю.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

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