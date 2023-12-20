США не исключают военного удара по хуситам, но не хотят распространения войны – Bloomberg

Bloomberg: США не исключают нанесения военных ударов по формированиям хуситов в Йемене, однако не хотят распространения военных действий в регионе

USS Carney (Фото - SeaForces.org)

США и их союзники рассматривают возможность нанесения военных ударов по формированиям хуситов в Йемене, однако не хотят распространения военных действий в регионе, сообщает Bloomberg со слов источников, знакомых с вопросом.

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В Пентагоне признают, что создание международной флотской группы для защиты коммерческих судов в Красном море может оказаться недостаточно для устранения угрозы жизненно важному морскому пути. Поэтому военные США не исключают возможность военного удара по йеменским хуситам, который должен лишить их возможности атаковать торговые суда, сказали агентству четыре источника, знакомые с этим вопросом.

США по-прежнему хотят найти дипломатическое решение, поэтому санкции на проведение военной операции нет, подчеркнули источники. Несмотря на это, сказал один из них, Пентагон намерен предложить президенту США Джо Байдену дать "жесткий" ответ йеменским боевикам, которые действуют при поддержке и в интересах Ирана.

Союзники США в регионе также выступают против военной операции, пишет издание. В частности, распространения боевых действий не хочет Саудовская Аравия, объекты которой йеменские хуситы уже атаковали ракетами и дронами в 2022 году.

Тема стала остро актуальной после того, как атаки хуситов вынудили ряд крупных судоходных компаний перенаправить основные коммерческие маршруты из Красного моря вокруг всей Африки, что значительно повысило цены и сроки доставки нефти и других грузов.

19 декабря Пентагон объявил о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

Сегодняшнее совместное заявление администрации США, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей стран-партнеров осуждает "вмешательство хуситов в права и свободы судоходства в водах вокруг Аравийского полуострова".

Представитель йеменских боевиков-хуситов, которые действуют при поддержке Ирана и контролируют значительную часть территории страны, в том числе ее столицу, заявили, что любые меры сдерживания "не будут иметь значения" и хуситы продолжат атаковать суда, которые, как они считают, идут в Израиль.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". 26 ноября они захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.