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Столицу ОАЭ атаковали дроны из Йемена: погибли три человека, пострадал аэропорт: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 00:16
Столицу ОАЭ атаковали дроны из Йемена: погибли три человека, пострадал аэропорт: видео - Фото
Пожар в Абу-Даби (Скриншот видео)

17 января военные дроны, направленные из Йемена, атаковали несколько объектов в столице ОАЭ Абу-Даби. В результате нападения погибли три человека. Об этом сообщает Assosiated Press.

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Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые таким образом решили отомстить ОАЭ за поддержку их врагов в Йемене.

Дроны атаковали крупную нефтебазу в Абу-Даби и международный аэропорт.

Взрывы на нефтеперерабатывающем предприятии, расположенном в 22 км от центра Абу-Даби, привели к гибели трех человек: двух граждан Индии и одного гражданина Пакистана. Там загорелись три транспортных танкера. 

В аэропорту возник пожар в строящемся терминале.

Как отмечается, инцидент произошел после того, как поддерживаемые ОАЭ правительственные силы в Йемене смогли завоевать провинцию Шабва, а хуситы понесли серьезные потери.

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Наталия Медведева
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оаэ теракт йемен
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