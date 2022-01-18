Столицу ОАЭ атаковали дроны из Йемена: погибли три человека, пострадал аэропорт: видео

17 января военные дроны, направленные из Йемена, атаковали несколько объектов в столице ОАЭ Абу-Даби. В результате нападения погибли три человека. Об этом сообщает Assosiated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые таким образом решили отомстить ОАЭ за поддержку их врагов в Йемене.

Дроны атаковали крупную нефтебазу в Абу-Даби и международный аэропорт.

Взрывы на нефтеперерабатывающем предприятии, расположенном в 22 км от центра Абу-Даби, привели к гибели трех человек: двух граждан Индии и одного гражданина Пакистана. Там загорелись три транспортных танкера.

В аэропорту возник пожар в строящемся терминале.

Как отмечается, инцидент произошел после того, как поддерживаемые ОАЭ правительственные силы в Йемене смогли завоевать провинцию Шабва, а хуситы понесли серьезные потери.

Los huzíes anunciaron hoy lunes un ataque de drones contra Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades de Abu Dhabi informaron del incendio de varios tanques de combustible en el área industrial de Musaffah y en una zona en obras del aeropuerto de Abu Dhabi. pic.twitter.com/3JCs2bhMtQ — The Political Room (@Political_Room) January 17, 2022

Читайте также: Бойцы ФБР спасли заложников в синагоге в Техасе: подозреваемый захватчик убит – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.