UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бойцы ФБР спасли заложников в синагоге в Техасе: подозреваемый захватчик убит

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 08:54
Бойцы ФБР спасли заложников в синагоге в Техасе: подозреваемый захватчик убит - Фото
ФБР США (иллюстративное фото - FBI, Facebook)

Федеральное бюро расследований освободило заложников из синагоги в Техасе, подозреваемый захватчик убит. Об этом сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт длилась около 10 часов. Около 21:30 по местному времени 16 января губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что заложники не пострадали.

Позже в полиции рассказали, что в здание ворвалась элитная группа спецназа ФБР и освободила заложников, подозреваемый захватчик был убит в перестрелке.

Американские власти пока не сообщали официально о требованиях захватчика, однако источники журналистов говорят: он добивался освобождения террористки Аафии Сиддики.

Она находится в заключении на базе ВВС Карсвелл, недалеко от Форт-Уэрта. Ее подозревали в связях с террористической организацией Аль-Каида и признали виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году. Она приговорена к 86 годам тюрьмы.

В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией. По словам президента США Джо Байдена, в ближайшие дни будет больше информации о мотивах захватчика.

  • Сиддики – выпускница престижного технологического университета Массачусетс. Она была задержана в июле 2008 года в Афганистане по подозрению в связях с Аль-Каидой.
  • В 2010 году ее приговорили к 86 годам лишения свободы. После этого тысячи студентов, политических и общественных активистов протестовали в Пакистане: скандировали антиамериканские лозунги, сжигали флаги и чучела тогдашнего президента США Барака Обамы.

Читайте также: Как распознать террориста, что делать при перестрелке и захвате в заложники: советы СБУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фбр синагога техас даллас форт-уэрт заложники теракт аафия сиддики джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 