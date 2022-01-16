Бойцы ФБР спасли заложников в синагоге в Техасе: подозреваемый захватчик убит

Федеральное бюро расследований освободило заложников из синагоги в Техасе, подозреваемый захватчик убит. Об этом сообщает ABC News.

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Как отмечается, ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт длилась около 10 часов. Около 21:30 по местному времени 16 января губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что заложники не пострадали.

Позже в полиции рассказали, что в здание ворвалась элитная группа спецназа ФБР и освободила заложников, подозреваемый захватчик был убит в перестрелке.

Американские власти пока не сообщали официально о требованиях захватчика, однако источники журналистов говорят: он добивался освобождения террористки Аафии Сиддики.

Она находится в заключении на базе ВВС Карсвелл, недалеко от Форт-Уэрта. Ее подозревали в связях с террористической организацией Аль-Каида и признали виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году. Она приговорена к 86 годам тюрьмы.

В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией. По словам президента США Джо Байдена, в ближайшие дни будет больше информации о мотивах захватчика.

Сиддики – выпускница престижного технологического университета Массачусетс. Она была задержана в июле 2008 года в Афганистане по подозрению в связях с Аль-Каидой.

В 2010 году ее приговорили к 86 годам лишения свободы. После этого тысячи студентов, политических и общественных активистов протестовали в Пакистане: скандировали антиамериканские лозунги, сжигали флаги и чучела тогдашнего президента США Барака Обамы.

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Марк Сировой

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