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В Техасе неизвестный захватил в заложники людей в синагоге

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 23:58
В Техасе неизвестный захватил в заложники людей в синагоге - Фото
Синагога в Техасе (Скриншот из Google Maps)

В американском штате Техас мужчина взял в заложники людей в синагоге в городе Колливиль и требует освободить приговоренную к 86 годам тюрьмы Аафию Сиддики. Захват в заложники произошел во время богослужения, сообщает ABC News.

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В субботу, 15 января, в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт мужчина, утверждающий, что у него есть бомбы в неизвестных местах, взял в заложники раввина и еще трех человек. Служба транслировалась в прямом эфире в Facebook, но потом трансляция была прервана. Пока что неизвестно, вооружен ли мужчина.

Правоохранители сообщили журналистам, что похититель заложников утверждает, что он брат осужденной за терроризм пакистанской ученой Аафии Сиддики, но власти еще не подтвердили эту информацию. 

Подозреваемый заявил о требовании освободить его сестру, которая находится в заключении недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с Аль-Каидой и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американских следователей в 2010 году. Ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.

Полиция сообщает, что проводит операцию в квартале, где находится синагога. Местных жителей эвакуируют, людей призывают избегать этот район.

В Техасе неизвестный захватил в заложники людей в синагоге
  • Сиддики – выпускница престижного технологического университета Массачусетс. Она была задержана в июле 2008 года в Афганистане по подозрению в связях с Аль-Каидой.
  • В 2010 году ее приговорили к 86 годам лишения свободы. После этого тысячи студентов, политических и общественных активистов протестовали в Пакистане: скандировали антиамериканские лозунги, сжигали флаги и чучела тогдашнего президента Барака Обамы.

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Оксана Житнюк
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заложники техас синагога
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