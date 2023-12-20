Хуситы удерживают Galaxy Leader, страны мира призывают не поддерживать пиратов

Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)

Захват хуситами грузового судна Galaxy Leader 19 ноября и его команды "вызывает ужас", говорится в заявлении официальных лиц США, Евросоюза, НАТО и десятков стран мира.

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В документе, который опубликован администрацией США, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями 44 союзников и стран-партнеров, осуждается "вмешательство хуситов в права и свободы судоходства в водах вокруг Аравийского полуострова, особенно в Красном море".

"Многочисленные нападения с территорий, контролируемых хуситами в Йемене, в том числе нападения 3 декабря на три коммерческих судна в южной части Красного моря, связанные с 14 странами, угрожают международной торговле и морской безопасности", – сказано в заявлении.

Авторы заявления напоминают о захвате хуситами месяц назад грузового судна Galaxy Leader. "Захват его международной команды из 25 человек, которые по-прежнему несправедливо удерживаются, вызывает ужас", – пишут они.

Заявление призывает все государства воздерживаться от содействия или поощрения хуситов, а от самих пиратов требует "немедленно освободить команду и судно Galaxy Leader и прекратить нападения на коммерческие суда на жизненно важных водных путях региона".

Среди подписантов заявления – страны, которые широко предоставляют свои флаги для коммерческого судоходства, а также международно признанное правительство Йемена.

19 ноября йеменские боевики-хуситы захватили в Красном море торговое судно Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". На борту находились 25 человек, в том числе, как сообщалось, украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. В МИД Украины заявили, что взяли ситуацию на особый контроль.

15 декабря одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk заявила, что из-за нападений хуситов прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти.

18 декабря о приостановке всех перевозок через Красное море заявили British Petroleum (BP Plc) и Evergreen Line.