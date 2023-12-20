Хусити утримують Galaxy Leader, країни світу закликають не підтримувати піратів

Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)

Захоплення хуситами вантажного судна Galaxy Leader 19 листопада та його команди "викликає жах", йдеться у заяві офіційних осіб США, Євросоюзу, НАТО та десятків країн світу.

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У документі, опублікованому адміністрацією США, головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками 44 союзників і країн-партнерів, засуджується "втручання хуситів у права і свободи судноплавства у водах навколо Аравійського півострова".

"Численні напади з територій, контрольованих хуситами в Ємені, зокрема напади 3 грудня на три комерційні судна в південній частині Червоного моря, пов'язані з 14 країнами, загрожують міжнародній торгівлі та морській безпеці", – йдеться в заяві.

Автори заяви нагадують про захоплення хуситами місяць тому вантажного судна Galaxy Leader. "Захоплення його міжнародної команди з 25 осіб, які, як і раніше, несправедливо утримуються, викликає жах", – пишуть вони.

Заява закликає усі держави утримуватися від сприяння чи заохочення хуситів, а від самих піратів вимагає "негайно звільнити команду та судно Galaxy Leader та припинити напади на комерційні судна на життєво важливих водних шляхах регіону".

Серед підписантів заяви – країни, які широко надають свої прапори для комерційного судноплавства, а також міжнародно визнаний уряд Ємену.

19 листопада єменські бойовики-хусити захопили у Червоному морі торгове судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". На борту перебували 25 людей, зокрема, як повідомлялося, українці, болгари, філіппінці та мексиканці. МЗС України заявило, що взяло ситуацію на особливий контроль.