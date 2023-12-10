Йеменские боевики объявили морскую блокаду Израиля. Страна ответила: Будем действовать

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Йеменские хуситы, военизированная группировка, контролирующая западную часть страны вместе со столицей, объявила морскую блокаду Израиля. Хотя Йемен не имеет общих границ с Израилем, страна находится на побережье Баб-эль-Мандебского пролива, важного морского пути из Индийского океана в Красное море до Суэцкого канала.

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В субботу, 9 декабря, хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через пролив всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль, пишет Reuters.

В ответ израильский политик, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби сообщил, что его страна готова прибегнуть к силе, если хуситы выполнят свою угрозу.

В интервью 12 каналу он сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил на эту тему с президентом США Джо Байденом и европейскими лидерами.

"Израиль дает миру немного времени, чтобы организоваться и не допусти этого [блокады], но если глобальных договоренностей не будет, – а это глобальный вопрос, – мы будем действовать, чтобы снять эту морскую блокаду", – цитирует его CNN.

Хуситы – шиитская военизированная организация, которая при поддержке Ирана ведет гражданскую войну в Йемене с 2014 года. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября они активизировали пиратскую деятельность в море, и США даже пришлось отправить на защиту судоходства в регионе свои корабли.