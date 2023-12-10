Єменські бойовики оголосили морську блокаду Ізраїлю. Країна відповіла: Будемо діяти

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Єменські хусити, воєнізоване угруповання, що контролює західну частину країни разом зі столицею, оголосили морську блокаду Ізраїлю. Хоча Ємен не має спільних кордонів з Ізраїлем, країна знаходиться на узбережжі Баб-ель-Мандебської протоки, важливого морського шляху з Індійського океану у Червоне море до Суецького каналу.

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У суботу, 9 грудня, хусити заявили, що блокуватимуть проходження через протоку усіх кораблів з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю, пише Reuters.

У відповідь ізраїльський політик, радник з національної безпеки Цахі Ханегбі повідомив, що його країна готова вдатися до сили, якщо хусити виконають свою погрозу.

В інтерв'ю 12 каналу він сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу говорив на цю тему з президентом США Джо Байденом та європейськими лідерами.

"Ізраїль дає світу трохи часу, щоб організуватися і не допусти цього [блокади], але якщо глобальних домовленостей не буде – а це глобальне питання – ми будемо діяти, щоб зняти цю морську блокаду", – цитує його CNN.

Хусити – шиїтська воєнізована організація, яка за підтримки Ірану веде громадянську війну в Ємені з 2014 року. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня вони активізували піратську діяльність у морі, і США навіть довелося відправити на захист судноплавства в регіоні свої кораблі.