ЕС хочет отправить корабли в Красное море для защиты торговых маршрутов от хуситов

Предполагается участие в операции в течение как минимум года по меньшей мере трех кораблей с возможностями ПВО или многоцелевых фрегатов

Флаг Евросоюза (Фото - pixabay.com)

Европейский Союз намерен отправить не менее трех военных кораблей для защиты коммерческого судоходства в Красном море. Об этом сообщает Politico.

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Евросоюзу следует начать собственную операцию по обеспечению безопасности коммерческого судоходства "в широкой зоне действий от Красного моря до Персидского залива", сказано в документе Европейской службы внешних действий (дипломатическое подразделение ЕС), с которым ознакомилось издание. Такая операция, согласно предложению, может начаться уже в конце февраля.

В тексте говорится, что "состав операции требует дальнейшего оперативного планирования", но в ней должны участвовать "по меньшей мере три корабля с возможностями ПВО или многоцелевых фрегатов в течение как минимум года".

Инициатива является реакцией на коалиционную операцию "Страж процветания" во главе с США. Как отмечает Politico, на данный момент в ней участвуют 20 стран, хотя открыто о своем участии заявили только 13 государств.

Первоначально ЕС рассматривала возможность адаптации уже действующей миссии "Аталанта", которая призвана бороться с пиратством в Индийском океане, однако против этой идеи выступила Испания, которая, в то же время, готова участвовать в новой операции.

Документ предлагает забазировать операцию на основе наблюдательной миссии "Агенор", которая охватывает Персидский залив, Ормузский пролив и часть Аравийского моря. Миссия проводится под руководством Франции, всего в ней участвуют девять европейских стран (Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия и Португалия).

19 декабря 2023 года США объявили о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

19 ноября 2023 года вооруженная группировка хуситов в Йемене, которая действует при поддержке Ирана, захватила в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

9 декабря хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль. За этим заявлением последовала серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, которые пытались взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

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