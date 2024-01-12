По указанию Байдена. США и Британия нанесли авиаудар по объектам хуситов в Йемене – видео

По указанию Джо Байдена, США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран "успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене"

Джо Байден (фото — White House Photo, Аdam Schultz)

Американский президент Джо Байден подтвердил информацию о том, что после многочисленных атак хуситов на коммерческие суда в Красном море, вооруженные силы США и Великобритании в ночь на 12 января 2024 года нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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По словам Байдена, по его указанию ВС США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов "успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене", которые использовались повстанцами-хуситами.

Он подчеркнул, что эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Также Байден отметил, что эти атаки "поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства".

"Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства", – подчеркнул он.

Президент США также заявил, что ответ международного сообщества на эти атаки был единым и решительным.

"В прошлом месяце США начали операцию "Хранитель процветания" – коалицию из более 20 стран, которые взяли на себя обязательства защищать международное судоходство и сдерживать атаки в Красном море. Сегодняшняя оборонительная акция последовала за широкой дипломатической кампанией", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что эти удары являются четким сигналом того, что США и партнеры не подвергнутся нападениям и не позволят поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире.

"Я буду без колебаний назначать дальнейшие меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если это необходимо", – подытожил президент.

Издание CNN со ссылкой на данные от неназванных американских чиновников вечером 11 января сообщило, что удары наносились с истребителей ракетами Tomahawk.

По их словам, более десяти целей хуситов были поражены ракетами, выпущенными по воздуху, с надводных и подводных платформ. Были атакованы радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, места хранения и запуска баллистических и крылатых ракет.

Ракета Tomahawk (Фото: EPA, Mod)

Также издание BBC сообщало об ударах по йеменской столице Сане и Худейде, портовому опорному пункту хуситов на Красном море.

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

9 декабря хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль. По этому заявлению была серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

19 декабря 2023 года США объявили о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, пытавшихся взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

11 января вечером в ЕС заявили о намерении отправить по меньшей мере три военных корабля для защиты коммерческого судоходства в Красном море.

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