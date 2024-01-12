Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо

Військові Британії та США завдали ударів по хуситах за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів

Винищувач Typhoon (Фото: EPA, Georgi Licovski)

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента Джо Байдена США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Що передувало, як готувалися військові армій Британії та США та які можливі об'єкти були вражені під час атаки, наводить LIGA.net із посиланням на матеріали видань Bloomberg, CNN та інформацію оборонних відомств країн.

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11 січня, за даними співрозмовників Bloomberg, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак санкціонував спільні зі США військові удари проти повстанців-хуситів у Ємені, і його кабінет схвалив це рішення.

Тоді ж, за словами співрозмовника видання, уряд Сунака схвалив це рішення на селекторній нараді, ухваливши рішення про те, що "авіаудари можуть бути нанесені протягом декількох годин".

У ніч проти 12 січня міністр оборони Королівства Грант Шаппс опублікував відео у X (колишній Twitter), на якому видно виліт одного з чотирьох винищувачів RAF Typhoon FGR4 Королівських військово-повітряних сил, які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

Також відео з підготовкою військових опублікувало Центральне Командування Збройних сил США.

Генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що "незаконні та небезпечні дії [хуситів] не залишаться безкарними, і вони будуть притягнуті до відповідальності".

Військові скинули понад сотню високоточних боєприпасів по вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виробничих об'єктах і радіолокаційних станціях, повідомило CNN з посиланням на центрального командувача ВПС США Алекса Гринкевича.

Чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох військових об'єктах хуситів, розповіли в Міністерстві оборони Великої Британії.

Голова Пентагону Ллойд Остін тоді ж заявив, що США та їхні союзники били в Ємені по об'єктах, які "пов'язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами".

"Ми без вагань захистимо наші сили, глобальну економіку та вільний рух законної торгівлі на одному з життєво важливих водних шляхів світу", – наголосив Остін.

За даними видання CNN, яке цитує анонімного високопоставленого військового чиновника, до об'єктів, по яких були завдані удари, ймовірно, увійшли:

→ аеродром міста Еббс;

→ військова база Кахлан у провінції Саада;

→ район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

→ авіабаза Аль-Дайламі до півночі від столиці Ємену Сани;

→ аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену.

Також журналісти CNN опублікували список ймовірної зброї, яку використовували військові США та Британії під час ударів. Туди ввійшли:

→ ракети Tomahawk;

→ підводний човен з керованою ракетною зброєю USS Florida;

→ есмінці ВМС США з керованою ракетною зброєю;

→ винищувачі Typhoon з Британії.

Єменські хусити обстрілюють та захоплюють судна у Червоному морі, що ставить під ризик торгівлю через Суецький канал, який є одним із найважливіших у світі.

США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі. Кораблі здійснювали спільне патрулювання. Тоді ж хусити пообіцяли все одно продовжувати атаки.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

11 січня ввечері у ЄС заявили про намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі.

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