Атаки по хуситах у Ємені. Міноборони Великої Британії розповіли подробиці операції

ВПС Великої Британії вдарили по військовому об'єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів

RAF Typhoon FGR4 (Фото: EPA, Stringer)

11 січня 2024 року чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 Королівських військово-повітряних сил Великої Британії завдали ударів керованими бомбами Paveway IV по двох об’єктах військової інфраструктури хуситів у Ємені. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

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У Міноборони країни розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

Одним з них був об'єкт в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів, йдеться у заяві.

Також, за даними оборонного відомства, іншим об'єктом, по якому завдали удару літаки, був аеродром в Еббсі.

"Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані й переслідувалися нашими літаками", – зауважили у Міноборони Королівства.

Ракета Paveway IV (Фото: Вікіпедія)

У Міноборони країни заявили, що есмінець Королівського військово-морського флоту Diamond вже бере участь разом з американськими та французькими військовими кораблями "в захисті міжнародних судноплавних шляхів від безпілотників і ракет хуситів".

У зв'язку з тим, що "хусити продовжують погрожувати торговельним суднам, декілька з яких вже зазнали пошкоджень, і навмисним обстрілом есмінця Diamond і кораблів ВМС США 9 січня", коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовились про проведення ретельно скоординованого удару, "щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб".

HMS Diamond (Фото: EPA, Tolga Akmen)

Окрім цього, у Міноборони країни наголосили, що під час планування ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення, а рішення про проведення ударів вночі ще більше зменшило ці ризики.

Наразі детальні результати ударів ще оцінюються, але, за даними відомства, перші ознаки вказують на те, що "здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана".

11 січня американський президент Джо Байден підтвердив інформацію про те, що після численних атак цього угрупування на комерційні судна у Червоному морі, збройні сили США та Великої Британії у ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

11 січня ввечері у ЄС заявили про намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі.

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