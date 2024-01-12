Атаки по хуситам в Йемене. Минобороны Великобритании рассказали подробности операции

ВВС Великобритании ударили по военному объекту в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных дронов

RAF Typhoon FGR4 (Фото: EPA, Stringer)

11 января 2024 года четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 Королевских военно-воздушных сил Великобритании нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по двум объектам военной инфраструктуры хуситов в Йемене. Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны страны.

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В Минобороны страны рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

Одним из них был объект в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных дронов, говорится в заявлении.

Также, по данным оборонного ведомства, другим объектом, по которому нанесли удар самолеты, был аэродром в Эббси.

"Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и преследовались нашими самолетами", – отметили в Минобороны Королевства.

Ракета Paveway IV (Фото: Википедия)

В Минобороны страны заявили, что эсминец Королевского военно-морского флота Diamond уже участвует вместе с американскими и французскими военными кораблями "в защите международных судоходных путей от беспилотников и ракет хуситов".

В связи с тем, что "хуситы продолжают угрожать торговым судам, несколько из которых уже получили повреждения, и умышленным обстрелом эсминца Diamond и кораблей ВМС США 9 января", коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, "чтобы уменьшить способность хуситов нарушать международное право таким образом".

HMS Diamond (Фото: EPA, Tolga Akmen)

Кроме того, в Минобороны страны отметили, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения, а решение о проведении ударов ночью еще больше уменьшило эти риски.

Сейчас детальные результаты ударов еще оцениваются, но, по данным ведомства, первые признаки указывают на то, что "способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана".

11 января американский президент Джо Байден подтвердил информацию о том, что после многочисленных атак этой группировки на коммерческие суда в Красном море, вооруженные силы США и Великобритании в ночь на 12 января 2024 года нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, пытавшихся взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

11 января вечером в ЕС заявили о намерении отправить по меньшей мере три военных корабля для защиты коммерческого судоходства в Красном море.

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