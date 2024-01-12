Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно

Военные Британии и США нанесли удары по хуситам при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов

Истребитель Typhoon (Фото: EPA, Georgi Licovski)

В ночь на 12 января по указанию американского президента Джо Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Что предшествовало, как готовились военные армии Британии и США и какие возможные объекты были поражены при атаке, приводит LIGA.net со ссылкой на материалы изданий Bloomberg, CNN и информацию оборонных ведомств стран.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

11 января, по данным собеседников Bloomberg, премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал совместные с США военные удары против повстанцев-хуситов в Йемене, и его кабинет одобрил это решение.

Тогда же, по словам собеседника издания, правительство Сунака одобрило это решение на селекторном совещании, приняв решение о том, что "авиаудары могут быть нанесены в течение нескольких часов".

В ночь против 12 января министр обороны Королевства Грант Шаппс опубликовал видео в X (бывший Twitter), на котором виден вылет одного из четырех истребителей RAF Typhoon FGR4 Королевских военно-воздушных сил, нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.

Также видео с подготовкой военных опубликовало Центральное Командование Вооруженных сил США.

Генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что "незаконные и опасные действия [хуситов] не останутся безнаказанными, и они будут привлечены к ответственности".

Военные сбросили более сотни высокоточных боеприпасов по узлам управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным объектам и радиолокационным станциях, сообщило CNN со ссылкой на центрального командующего ВВС США Алекса Гринкевича.

Четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум военным объектам хуситов, рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

Глава Пентагона Ллойд Остин тогда же заявил, что США и их союзники били в Йемене по объектам, которые "связаны с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами".

"Мы без колебаний защитим наши силы, глобальную экономику и свободное движение законной торговли на одном из жизненно важных водных путей мира", – подчеркнул Остин.

По данным издания CNN, цитирующего анонимного высокопоставленного военного чиновника, к объектам, по которым были нанесены удары, вероятно, относятся:

→ аэродром города Эббс;

→ военная база Кахлан в провинции Саада;

→ район аэропорта города Худайда на Красном море;

→ авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

→ аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена.

Также журналисты CNN опубликовали список вероятного оружия, используемого военными США и Британии во время ударов. Туда вошли:

→ ракеты Tomahawk;

→ подлодка с управляемым ракетным оружием USS Florida;

→ эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием;

→ истребители Typhoon из Британии.

Йеменские хуситы обстреливают и захватывают суда в Красном море, что ставит под риск торговлю через Суэцкий канал, являющийся одним из важнейших в мире.

США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море. Корабли осуществляли совместное патрулирование. Тогда же хуситы пообещали все равно продолжать атаки.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, пытавшихся взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

11 января вечером в ЕС заявили о намерении отправить по меньшей мере три военных корабля для защиты коммерческого судоходства в Красном море.

Читайте также: "США могут перейти к ударам". Кто такие хуситы и почему они атакуют суда в Красном море