WP: У Байдена шукають варіанти протидії хуситам та готуються до тривалої військової кампанії

Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація американського президента Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10-денні удари не змогли зупинити напади угруповання на морську торгівлю. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на спікерів, які знайомі з цим питанням.

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За даними співрозмовників, у середу, 17 січня, Білий дім зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій адміністрації у відповідь на дії хуситів.

Видання зазначило, що хусити розглядають свою кампанію, що містить понад 30 ракетних і безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, як засіб тиску на Ізраїль.

Представники адміністрації описали свою стратегію в Ємені як зусилля, спрямовані на те, щоб підірвати високий військовий потенціал хуситів настільки, щоб обмежити їхню здатність атакувати судноплавство в Червоному морі й Аденській затоці.

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Також, за їхніми даними, адміністрація розглядає варіант забезпечити достатній стримувальний фактор, щоб судноплавні компанії, які не схильні до ризику, відновили відправлення суден водними шляхами регіону.

"Ми маємо чітке уявлення про те, хто такі хусити та про їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно зупиняться, але ми, безумовно, намагаємося послабити й знищити їхні можливості", – сказав один зі співрозмовників видання.

Інший співрозмовник заявив, що США не намагаються перемогти хуситів та у них "немає бажання вторгатися в Ємен".

"Ми хочемо послабити їхню здатність здійснювати подібні напади в майбутньому, а це передбачає завдавати ударів по інфраструктурі, яка уможливлює такі напади, а також по їхніх силах і засобах на вищому рівні", – зауважив він.

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох із цих об'єктів хуситів.

Збройні сили США 16 січня завдали ще одного удару по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах єменських хуситів.

Детальніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".

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