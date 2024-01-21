WP: У Байдена ищут варианты борьбы с хуситами и готовятся к длительной военной кампании

Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против хуситов в Йемене после того, как 10-дневные удары не смогли остановить нападения группировки на морскую торговлю. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на спикеров, знакомых с этим вопросом.

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По данным собеседников, в среду, 17 января, Белый дом собрал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейших действий администрации в ответ на действия хуситов.

Издание отметило, что хуситы рассматривают свою кампанию, предусматривающую более 30 ракетных и беспилотных атак на коммерческие и морские суда с ноября, как средство давления на Израиль.

Представители администрации описали свою стратегию в Йемене как усилия, направленные на то, чтобы подорвать высокий военный потенциал хуситов настолько, чтобы ограничить их способность атаковать судоходство в Красном море и Аденском заливе.

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Также, по их данным, администрация рассматривает вариант обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, которые не подвержены риску, возобновили отправку судов водными путями региона.

"У нас есть четкое представление о том, кто такие хуситы и об их мировоззрении. Поэтому мы не уверены, что они немедленно остановятся, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их возможности", – сказал один из собеседников издания.

Другой собеседник заявил, что США не пытаются победить хуситов и у них "нет желания вторгаться в Йемен".

"Мы хотим ослабить их способность совершать подобные нападения в будущем, а это предполагает наносить удары по инфраструктуре, которая делает возможными такие нападения, а также по их силам и средствам на высшем уровне", – отметил он.

В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

Вооруженные силы США 16 января нанесли еще один удар по четырем противокорабельным баллистическим ракетам йеменских хуситов.

Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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