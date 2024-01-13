США завдали нових ударів по хуситах в Ємені. Били ракетами Tomahawk з есмінця – відео

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Зранку 13 січня американські війська завдали повторних ударів по радіолокаційній станції єменських хуситів. Про це повідомили у пресслужбі Центрального командування США у X (Twitter).

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Військові зазначили, що завдали удару з есмінця Carney ВМС США ракетами Tomahawk. Ця атака стала "подальшою дією по конкретній військовій цілі, пов'язаній з ударами 12 січня, спрямованими на послаблення здатності хуситів атакувати морські судна, зокрема комерційні судна".

Телеканал руху хуситів "Аль-Масіра" повідомив, що Сполучені Штати та Велика Британія здійснили нальоти на столицю Ємену Сану.

Повторна атака відбулася лише через 24 години після того, як американські та британські літаки, кораблі й підводні човни за ніч завдали десятки авіаударів по всій країні, щоб помститися підтримуваним Іраном силам хуситів за місяці нападів на судноплавство в Червоному морі.

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

Очільники МЗС Китаю та Ірану заявили про стурбованість країн подіями у Ємені та закликали "зберігати спокій".

Детальніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".

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