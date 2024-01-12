Politico дізналося, як Байден прийняв рішення про удар по Ємену. Він був у відпустці на Сент-Круа

Президент США, перебуваючи у відпустці у Сент-Круа, обдумував два шляхи подолання ескалації із хуситами: дипломатичний та військовий

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів в Ємені не відразу, спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт. Видання Politico із посиланням на слова високопоставлених представника адміністрації та військового, які говорили на умовах анонімності невдовзі після завершення операції повідомляє, що після найбільшої атаки з боку хуситів 9 січня – він прийняв рішення щодо військового втручання.

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За даними видання, перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися 1 січня 2024 року, коли Байден все ще перебував у відпустці на Сент-Круа. Як зазначили співрозмовники видання, він спілкувався зі своєю командою з національної безпеки в перший ранок 2024 року і був готовий обговорювати можливість застосування сили.

Тоді на дипломатичному рівні Байден наказав активніше домагатися резолюції ООН, а на військовому – Пентагон мав розробити варіанти ударів у відповідь по хуситах, повідомляє Politico.

Видання зауважило, що те, що США понад тиждень чекали, щоб завдати силового удару, "свідчить про бажання Байдена вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і уникати втягнення США у нову війну на Близькому Сході".

Співрозмовники заявили, що перші варіанти військових атак були розроблені в США ще в перший тиждень грудня 2023 року, однак посадовці з адміністрації Байдена погодилися, що ще не час для ударів.

Британія та США завдали авіаударів по цілях в Ємені (Фото: EPA/BRITISH ROYAL AIR FORCE)

За їхніми словами, у Вашингтоні були хвилювання, що удари по хуситах, яких підтримує Іран, спровокують Тегеран, а війна Ізраїлю та ХАМАС ризикує перерости у регіональний конфлікт.

Видання зазначило, що під час зустрічі 1 січня 2024 року Байден доручив своїй команді оприлюднити останнє попередження разом із міжнародними партнерами перед тим, як розпочати військові дії.

3 січня США та інші уряди 12 впливових держав засудили напади єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі та заявили про необхідність "спільних дій".

У вівторок, 9 січня, єменські хусити здійснили найбільшу атаку, що і "стало переломним моментом", зазначило видання. Тоді Байден знову отримав військові варіанти дій та доручив главі Пентагону Ллойду Остіну зайнятися організацією.

Politico додало, що після атаки представники США заявили, що, хоча вони ще не бачили відповіді хуситів, вони готові до таких подій.

ДОВІДКА. Озеро Сент-Круа – третє за величиною озеро у Франції. Воно розташоване у гірській місцевості, між департаментами Альпи Верхнього Провансу та Вар регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег, за 130 км від Марселя. Його назва в перекладі з французької мови означає "Святий Хрест". Озеро Сент-Круа – третє за величиною озеро у Франції. Воно розташоване у гірській місцевості, між департаментами Альпи Верхнього Провансу та Вар регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег, за 130 км від Марселя. Його назва в перекладі з французької мови означає "Святий Хрест".

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

Очільники МЗС Китаю та Ірану заявили про стурбованість країн подіями у Ємені та закликали "зберігати спокій".

Детальніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".

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