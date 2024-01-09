Промисловці ФРН вимагають від влади приєднатися до захисту торговельних суден у Червоному морі

Безпека торгових шляхів не тільки в інтересах економіки Німеччини, а й найважливіша частина національної безпеки, вважають великі бізнесмени

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Федеральний альянс німецької промисловості (BDI) закликав уряд країни приєднатися до міжнародної місії із захисту комерційного судноплавства у Червоному морі та відправити туди військові кораблі. Про це повідомляє Reuters.

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Один із лідерів BDI Вольфганг Нідермарк заявив агентству, що "забезпечення безпеки торговельних шляхів не тільки на користь німецької економіки, а й залишається найважливішою частиною національної безпеки". Тому уряд Німеччини має "без жодних вагань" узгодити свої дії з союзниками, щоб захистити морські перевезення у Суецькому каналі та Червоному морі, зокрема за допомогою зброї, сказав він.

Ситуація в Червоному морі, що склалася після початку нападів єменських хуситів на комерційні цивільні судна, створює невизначеність і призводить до затримок у доправленні вантажів та підвищенню витрат промисловості Німеччини. Особливо потужний удар припадає на галузі, які критично залежать від постачання сировини або складників з Азії, сказав Нідермарк.

Він також зазначив, що поки вдалося уникнути помітних збоїв у виробництві, "але цього не можна виключати".

Німеччина, як третя у світі країна за обсягами торгівлі, має взяти на себе активне лідерство у захисті торгових шляхів, вважає Нідермарк.

У міністерстві оборони Німеччини сказали, що зараз розглядають варіант участі в місії під керівництвом США.

Як зазначає Reuters, спрямування вантажних потоків навколо всієї Африки замість їх проходу Червоним морем і Суецьким каналом обходиться приблизно на $1 млн дорожче для кожного судна через збільшення витрат на пальне, а також збільшує термін доправляння вантажів мінімум на десять днів. Це може підштовхнути глобальну інфляцію, оскільки збільшення собівартості неминуче позначиться на споживчому ринку.

19 грудня 2023 року США оголосили про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлене завдання збивати ракети і дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним судам, що зазнали нападів.

19 листопада 2023 року збройне угруповання хуситів в Ємені, яке діє за підтримки Ірану, захопило в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

9 грудня хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх суден з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних суднах ракетами і дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

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