Промышленники ФРГ требуют от власти присоединиться к защите торговых судов в Красном море

Безопасность торговых путей не только в интересах экономики Германии, но и важнейшая часть национальной безопасности, считают крупные бизнесмены

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Федеральный альянс немецкой промышленности (BDI) призвал правительство страны присоединиться к международной миссии по защите коммерческого судоходства в Красном море и отправить туда военные корабли. Об этом сообщает Reuters.

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Один из лидеров BDI Вольфганг Нидермарк заявил агентству, что "обеспечение безопасности торговых путей не только в интересах немецкой экономики, но и остается важнейшей частью национальной безопасности". Поэтому правительство Германии должно "без всяких колебаний" согласовать свои действия с союзниками, чтобы защитить морские перевозки в Суэцком канале и Красном море, в том числе с помощью оружия, сказал он.

Ситуация в Красном море, которая сложилась после начала нападений йеменских хуситов на коммерческие гражданские суда, создает неопределенность и приводит к задержкам в доставке грузов и повышению расходов промышленности Германии. Особенно сильный удар приходится на отрасли, которые критически зависимы от поставок сырья или комплектующих из Азии, сказал Нидермарк.

Он также отметил, что пока удалось избежать заметных сбоев в производстве, "но такого нельзя исключать".

Германия, как третья в мире страна по объемам торговли, должна взять на себя активное лидерство в защите торговых путей, считает Нидермарк.

В министерстве обороны Германии сказали агентству, что сейчас рассматривают вариант участия в миссии под руководством США.

Как отмечает Reuters, направление грузовых потоков вокруг всей Африки вместо их прохода по Красному морю и Суэцкому каналу обходится примерно на $1 млн дороже для каждого судна из-за увеличения расходов на топливо, а также увеличивает сроки доставки грузов минимум на десять дней. Это может подтолкнуть глобальную инфляцию, так как увеличение себестоимости неизбежно скажется на потребительском рынке.

19 декабря 2023 года США объявили о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

19 ноября 2023 года вооруженная группировка хуситов в Йемене, которая действует при поддержке Ирана, захватила в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

9 декабря хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль. За этим заявлением последовала серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, которые пытались взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

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