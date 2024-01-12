Politico узнало, как Байден решил ударить по Йемену. Он был в отпуске на Сент-Круа
Президент США Джо Байден принял решение о применении военной силы против хуситов в Йемене не сразу, сначала Белый дом пытался на дипломатическом уровне уладить конфликт. Издание Politico со ссылкой на слова высокопоставленных представителя администрации и военного, которые говорили на условиях анонимности вскоре после завершения операции, сообщает, что после наибольшей атаки со стороны хуситов 9 января – он принял решение о военном вмешательстве.
По данным издания, первые шаги к военному ответу начали обсуждаться 1 января 2024 года, когда Байден все еще находился в отпуске на Сент-Круа. Как отметили собеседники издания, он общался со своей командой по национальной безопасности в первое утро 2024 года и был готов обсуждать возможность применения силы.
Тогда на дипломатическом уровне Байден приказал активнее добиваться резолюции ООН, а на военном – Пентагон должен был разработать варианты ответного удара по хуситам, сообщает Politico.
Издание отметило, что то, что США больше недели ждали, чтобы нанести силовой удар, "свидетельствует о желании Байдена решать конфликты дипломатическим путем и избегать втягивания США в новую войну на Ближнем Востоке".
Собеседники заявили, что первые варианты военных атак были разработаны в США еще в первую неделю декабря 2023 года, однако чиновники из администрации Байдена согласились, что еще не время для ударов.
По их словам, в Вашингтоне были опасения, что удары по хуситам, которых поддерживает Иран, спровоцируют Тегеран, а война Израиля и ХАМАС рискует перерасти в региональный конфликт.
Издание отметило, что во время встречи 1 января 2024 года Байден поручил своей команде обнародовать последнее предупреждение вместе с международными партнерами перед тем, как начать военные действия.
3 января США и другие правительства 12 влиятельных государств осудили нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и заявили о необходимости "общих действий".
Во вторник, 9 января, йеменские хуситы совершили самую большую атаку, что и "стало переломным моментом", отметило издание. Тогда Байден снова получил военные варианты действий и поручил главе Пентагона Ллойду Остину заняться организацией.
Politico добавило, что после атаки представители США заявили, что хотя они еще не видели ответа хуситов, они готовы к таким событиям.
- В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.
- Главы МИД Китая и Ирана заявили об озабоченности стран событиями в Йемене и призвали "сохранять спокойствие".
- Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".
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