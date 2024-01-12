Politico узнало, как Байден решил ударить по Йемену. Он был в отпуске на Сент-Круа

Президент США, находясь в отпуске в Сент-Круа, обдумывал два пути преодоления эскалации с хуситами: дипломатический и военный

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден принял решение о применении военной силы против хуситов в Йемене не сразу, сначала Белый дом пытался на дипломатическом уровне уладить конфликт. Издание Politico со ссылкой на слова высокопоставленных представителя администрации и военного, которые говорили на условиях анонимности вскоре после завершения операции, сообщает, что после наибольшей атаки со стороны хуситов 9 января – он принял решение о военном вмешательстве.

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По данным издания, первые шаги к военному ответу начали обсуждаться 1 января 2024 года, когда Байден все еще находился в отпуске на Сент-Круа. Как отметили собеседники издания, он общался со своей командой по национальной безопасности в первое утро 2024 года и был готов обсуждать возможность применения силы.

Тогда на дипломатическом уровне Байден приказал активнее добиваться резолюции ООН, а на военном – Пентагон должен был разработать варианты ответного удара по хуситам, сообщает Politico.

Издание отметило, что то, что США больше недели ждали, чтобы нанести силовой удар, "свидетельствует о желании Байдена решать конфликты дипломатическим путем и избегать втягивания США в новую войну на Ближнем Востоке".

Собеседники заявили, что первые варианты военных атак были разработаны в США еще в первую неделю декабря 2023 года, однако чиновники из администрации Байдена согласились, что еще не время для ударов.

Британия и США нанесли авиаудары по целям в Йемене (Фото: EPA/BRITISH ROYAL AIR FORCE)

По их словам, в Вашингтоне были опасения, что удары по хуситам, которых поддерживает Иран, спровоцируют Тегеран, а война Израиля и ХАМАС рискует перерасти в региональный конфликт.

Издание отметило, что во время встречи 1 января 2024 года Байден поручил своей команде обнародовать последнее предупреждение вместе с международными партнерами перед тем, как начать военные действия.

3 января США и другие правительства 12 влиятельных государств осудили нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и заявили о необходимости "общих действий".

Во вторник, 9 января, йеменские хуситы совершили самую большую атаку, что и "стало переломным моментом", отметило издание. Тогда Байден снова получил военные варианты действий и поручил главе Пентагона Ллойду Остину заняться организацией.

Politico добавило, что после атаки представители США заявили, что хотя они еще не видели ответа хуситов, они готовы к таким событиям.

СПРАВКА. Озеро Сент-Круа – третье по величине озеро во Франции. Оно находится в горной местности, между департаментами Альпы Верхнего Прованса и Вар региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, в 130 км от Марселя. Его название в переводе с французского языка означает "Святой Крест". Озеро Сент-Круа – третье по величине озеро во Франции. Оно находится в горной местности, между департаментами Альпы Верхнего Прованса и Вар региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, в 130 км от Марселя. Его название в переводе с французского языка означает "Святой Крест".

В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

Главы МИД Китая и Ирана заявили об озабоченности стран событиями в Йемене и призвали "сохранять спокойствие".

Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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