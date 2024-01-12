Речники МЗС Китаю та Ірану відреагували на події в Ємені. Закликають "запобігти ескалації"
Речниця китайського МЗС Мао Нін (Фото: EPA/ MARK R. CRISTINO)

Речниця китайського Міністерства зовнішніх справ Мао Нін закликала "не допустити розширення конфлікту" після масштабних ударів США та Великої Британії по угрупованню повстанців-хуситів на території Ємену, передає державний пропагандистський канал, який контролюється комуністичною партією КНР CGTN. Також офіційний представник іранського МЗС Нассер Канаані заявив, що "довільні дії не матимуть жодного результату, окрім ескалації напруженості", повідомляє IRNA.

Представниця зовнішньополітичного відомства КНР наголосила, що Пекін "стурбований ескалацією напруженості в Червоному морі", й закликала сторони "зберігати спокій і проявляти стриманість".

"Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб запобігти розширенню конфлікту", — сказала Нін.

Її іранський колега Канаані назвав сьогоднішній обстріл "явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Ємену", а також "порушенням міжнародних законів і правил".

Він наголосив, що "довільні дії не матимуть жодного результату, окрім ескалації напруженості та нестабільності в регіоні", а також закликав міжнародну спільноту "запобігти поширенню війни та відсутності безпеки в регіоні".

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