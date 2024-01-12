Речники МЗС Китаю та Ірану відреагували на події в Ємені. Закликають "запобігти ескалації"

Очільники МЗС Китаю та Ірану заявили про стурбованість країн подіями у Ємені та закликали "зберігати спокій"

Речниця китайського МЗС Мао Нін (Фото: EPA/ MARK R. CRISTINO)

Речниця китайського Міністерства зовнішніх справ Мао Нін закликала "не допустити розширення конфлікту" після масштабних ударів США та Великої Британії по угрупованню повстанців-хуситів на території Ємену, передає державний пропагандистський канал, який контролюється комуністичною партією КНР CGTN. Також офіційний представник іранського МЗС Нассер Канаані заявив, що "довільні дії не матимуть жодного результату, окрім ескалації напруженості", повідомляє IRNA.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Представниця зовнішньополітичного відомства КНР наголосила, що Пекін "стурбований ескалацією напруженості в Червоному морі", й закликала сторони "зберігати спокій і проявляти стриманість".

"Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб запобігти розширенню конфлікту", — сказала Нін.

Її іранський колега Канаані назвав сьогоднішній обстріл "явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Ємену", а також "порушенням міжнародних законів і правил".

Він наголосив, що "довільні дії не матимуть жодного результату, окрім ескалації напруженості та нестабільності в регіоні", а також закликав міжнародну спільноту "запобігти поширенню війни та відсутності безпеки в регіоні".

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента Джо Байдена США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

Детальніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".

Читайте також: "США можуть перейти до ударів". Хто такі хусити та чому вони атакують судна у Червоному морі