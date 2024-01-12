Спикеры МИД Китая и Ирана отреагировали на события в Йемене. Призывают избежать эскалации
Представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин призвала "не допустить расширения конфликта" после масштабных ударов США и Великобритании по группировке повстанцев-хуситов на территории Йемена, передает CGTN. Также официальный представитель иранского МИД Нассер Канаани заявил, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности", сообщает IRNA.
Представительница внешнеполитического ведомства КНР подчеркнула, что Пекин обеспокоен эскалацией напряженности в Красном море, и призвала стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".
"Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение конфликта", – сказала Нин.
Ее иранский коллега Канаани назвал сегодняшний обстрел "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена", а также "нарушением международных законов и правил".
Он подчеркнул, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе", а также призвал международное сообщество "предотвратить распространение войны и отсутствие безопасности в регионе".
- В ночь на 12 января по указанию американского президента Джо Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.
- Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".
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