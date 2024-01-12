Спикеры МИД Китая и Ирана отреагировали на события в Йемене. Призывают избежать эскалации

Главы МИД Китая и Ирана заявили об обеспокоенности стран событиями в Йемене и призвали "сохранять спокойствие"

Представитель китайского МИД Мао Нин (Фото: EPA/ MARK R. CRISTINO)

Представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин призвала "не допустить расширения конфликта" после масштабных ударов США и Великобритании по группировке повстанцев-хуситов на территории Йемена, передает CGTN. Также официальный представитель иранского МИД Нассер Канаани заявил, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности", сообщает IRNA.

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Представительница внешнеполитического ведомства КНР подчеркнула, что Пекин обеспокоен эскалацией напряженности в Красном море, и призвала стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

"Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение конфликта", – сказала Нин.

Ее иранский коллега Канаани назвал сегодняшний обстрел "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена", а также "нарушением международных законов и правил".

Он подчеркнул, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе", а также призвал международное сообщество "предотвратить распространение войны и отсутствие безопасности в регионе".

В ночь на 12 января по указанию американского президента Джо Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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