США нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Били ракетами Tomahawk с эсминца – видео

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Утром 13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования США в X (Twitter).

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Военные отметили, что нанесли удар с эсминца Carney ВМС США ракетами Tomahawk. Эта атака стала "дальнейшим действием по конкретной военной цели, связанной с ударами 12 января, направленными на ослабление способности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие суда".

Телеканал движения хуситов "Аль-Масира" сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания совершили налеты на столицу Йемена Сану.

Повторная атака произошла спустя лишь 24 часа после того, как американские и британские самолеты, корабли и подлодки за ночь нанесли десятки авиаударов по всей стране, чтобы отомстить поддерживаемым Ираном силам хуситов за месяцы нападений на судоходство в Красном море.

В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

Главы МИД Китая и Ирана заявили об озабоченности стран событиями в Йемене и призвали "сохранять спокойствие".

Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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