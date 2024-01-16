США знову атакували єменських хуситів. Били по балістичних ракетах – Reuters
Збройні сили США у вівторок, 16 січня, завдали нового удару по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах єменських хуситів. Про це Reuters повідомили двоє американських чиновників.
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Один із чиновників сказав, що ракети були вражені, тому що хусити готували їх до націлювання на кораблі в регіоні. Удар США був завданий наступного дня після того, як сили хуситів вразили протикорабельною балістичною ракетою суховантажне судно Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США.
На відміну від початкових ударів США минулого тижня, які були завдані по заздалегідь запланованих цілях, удари у вівторок показали, що армія США активно атакуватиме військові можливості хуситів, як тільки вони будуть виявлені, пише видання.
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