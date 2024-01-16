США снова атаковали йеменских хуситов. Били по баллистическим ракетам – Reuters

Йеменские хуситы (Фото: ЭРА)

Вооруженные силы США во вторник, 16 января, нанесли новый удар по четырем противокорабельным баллистическим ракетам йеменских хуситов. Об этом Reuters сообщили двое американских чиновников.

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Один из чиновников сказал, что ракеты были поражены, потому что хуситы готовили их к таргетингу на корабли в регионе. Удар США был нанесен на следующий день после того, как силы хуситов поразили противокорабельной баллистической ракетой принадлежащее и эксплуатируемое США сухогрузное судно Gibraltar Eagle.

В отличие от начальных ударов США на прошлой неделе, нанесенных по заранее запланированным целям, удары во вторник показали, что армия США будет активно атаковать военные возможности хуситов, как только они будут обнаружены, пишет издание.