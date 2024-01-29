Терористи атакували базу США в Йорданії, є загиблі, багато поранених. Це проксі Ірану

Троє американських військових загинули, багато людей отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на базу в Йорданії

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Терористи, яких підтримує Іран, атакували безпілотниками американських військових у Йорданії на кордоні із Сирією. Про це заявив президент США Джо Байден.

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За його словами, внаслідок атаки троє військових загинули, багато поранених.

"Хоча ми все ще збираємо факти про цей напад, ми знаємо, що він був здійснений радикальними угрупованнями бойовиків, які підтримують Іран, що діють у Сирії та Іраку", – заявив Байден.

Він висловив співчуття сім'ям загиблих.

"І не сумнівайтеся: ми притягнемо всіх винних до відповідальності в той час і в такий спосіб, який ми оберемо", — наголосив глава Білого дому.

Рада Безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, і прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом із Великою Британією та за підтримки низки країн завдали удари по об'єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

13 січня американські війська завдали повторних ударів по станції радіолокацій єменських хуситів: дивіться відео.

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