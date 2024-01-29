Террористы атаковали базу США в Иордании, есть погибшие, много раненых. Это прокси Ирана
Террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. Об этом заявил президент США Джо Байден.
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По его словам, в результате атаки трое военных погибли, много раненых.
"Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке", — заявил Байден.
Он выразил соболезнования семьям погибших.
"И не сомневайтесь: мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", — подчеркнул глава Белого дома.
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