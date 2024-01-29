Террористы атаковали базу США в Иордании, есть погибшие, много раненых. Это прокси Ирана

Трое американских военных погибли, многие получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Иордании

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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По его словам, в результате атаки трое военных погибли, много раненых.

"Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке", — заявил Байден.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

"И не сомневайтесь: мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", — подчеркнул глава Белого дома.

Совбез ООН 10 января одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда, и прямо осудил их поставщика оружия — Иран. В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов: смотрите видео.

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