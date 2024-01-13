Хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть в Красном море – Reuters

Капитан сообщил, что ракета упала в воду за 400-500 метров, а за ней следовали три небольших судна

Российский нефтяной танкер (Иллюстративное фото)

Йеменские хуситы по ошибке нацелились на танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть, во время ракетной атаки 12 января в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет британской компании по морской безопасности Ambrey.

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Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что получила сообщение о выпущенной ракете в 90 морских милях (более 166 км) к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Капитан сообщил, что ракета упала в воду за 400-500 метров, а за ней следовали три небольших судна.

Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

Ambrey отмечает, что это был второй танкер с российской нефтью, обстрелянный хуситами. Компания считает, что на это судно могли ошибочно нацелиться из-за устаревшей общедоступной информации, связывающей судно с Великобританией.

Совет Безопасности ООН 10 января одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда, и прямо осудил их поставщика оружия — Иран. В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

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