Хусити помилково атакували танкер, який перевозив російську нафту у Червоному морі – Reuters

Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна

Російський нафтовий танкер (Ілюстративне фото)

Єменські хусити помилково націлилися на танкер під прапором Панами, що перевозив російську нафту, під час ракетної атаки 12 січня у Червоному морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт британської компанії з морської безпеки Ambrey.

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Організація морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль (понад 166 км) на південний схід від єменського портового міста Аден.

Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна.

Постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки немає.

Ambrey зазначає, що це був другий танкер з російською нафтою, який обстріляли хусити. Компанія вважає, що на це судно могли помилково націлитися через застарілу загальнодоступну інформацію, яка пов’язує судно з Великою Британією.

Рада Безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, та прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом з Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох з цих об'єктів хуситів.

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